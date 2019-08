Dzeko | Fonseca gela l' Inter | Contro il Real è titolare Antonio Conte | il

Roma - Paulo Fonseca blinda Dzeko : “non prendiamo in considerazione una sua cessione. Icardi? Dico che…” : L’allenatore della Roma ha parlato del futuro di Dzeko, sottolineando come si aspetti che il bosniaco rimanga in giallorosso Edin Dzeko resta nel mirino dell’Inter, ma la Roma non ha nessuna intenzione di privarsene. In primis Paulo Fonseca, che continua a puntare sul bosniaco per affidargli il peso dell’attacco giallorosso. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Intervistato da Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di lusso ...

Calciomercato Roma - importanti indizi dalle parole di Fonseca : Icardi - Dzeko e il difensore : Edin Dzeko domani sera sarà in campo nell’amichevole di lusso tra Roma e Real Madrid all’Olimpico. Ad annunciarlo, in un’intervista a Sky Sport, è il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. “Dzeko domani giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui“, dice il tecnico portoghese che annuncia che la sua squadra ...

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO/ Fonseca punta ancora su Edin Dzeko : PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO: le notizie alla vigilia su moduli e titolari. Quali scelte per Paulo Fonseca per l'amichevole?

Perugia-Roma - Fonseca nel post-partita : da Dzeko all’annuncio di calciomercato : “E’ evidente che non sono totalmente soddisfatto, ma siamo all’inizio di un processo, ci sono cose che vanno perfezionate”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo la vittoria per 3-1 in amichevole con il Perugia. “Oggi si e’ visto un atteggiamento propositivo, ma non abbiamo gestito bene la palla, la perdevamo in fretta – ha sottolineato il mister giallorosso in ...

Roma - Fonseca si presenta : “non conosco la paura. Voglio squadra ambiziosa. Dzeko e Higuain? Dico…” : Paulo Fonseca risponde alle domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore della Roma: il tecnico giallorosso parla di tattica e delle principali situazioni di mercato legate ai giocatori della rosa Negli ultimi giorni le squadre di Serie A hanno dato il via alle conferenze stampa di presentazioni dei nuovi allenatori. Quest’oggi è toccato a Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma. ...

Roma - Fonseca si presenta : le indicazioni su Dzeko - Higuain - Zaniolo e Florenzi : “Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Poi parola all’allenatore: “io mi pongo l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra ...