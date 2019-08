Pubblicato il bando del concorso MIBAC | requisiti | invio e scadenza domanda | le materie

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Come preannunciato nei giorni scorsi dal ministro Bonisoli, oggi 9 agosto è statoildiper l'assunzione di 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Il documento per la selezione pubblica è fruibile a questo link ma ecco comunque tutti i dettagli sui posti aperti, suirichiesti, le modalità didellae lepreviste dalle prove di esame. I posti previsti dalsono così distribuiti: 30 in Abruzzo, 18 in Basilicata, 64 in Calabria, 200 in Campania, 51 in Emilia Rogna, 7 in Friuli Venezia Giulia. Ancora, 198 assunzioni riguarderanno il Lazio, 48 la Liguria, 77 la Lombardia, 15 le Marche, 14 il Molise, 57 il Piemonte, 36 la Puglia. Per finire 14 posti saranno riservati alla Sardegna, 2 alla Sicilia, 155 alla Toscana, 20 all'Umbria e 46 al Veneto. Quali sono irichiesti neldi ...

_MiBAC : PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGILANTI L’assunzione riguarde… - BonisoliAlberto : Il 9 agosto sarà pubblicato in #GazzettaUfficiale un bando per l’assunzione di 1052 vigilanti. A breve con Funzione… - salernopost : E’ stato pubblicato oggi dal Comune di Salerno e scadrà il prossimo 19 settembre il bando di gara per affidamento d… -