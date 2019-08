Meteo | imminente una breve ma intensa ondata di caldo in Italia e Balcani | temperature

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Previsioni– Nel weekend del 10-11 agosto, è previsto un cambiamento nel modello per l’Europa con una dorsale in rafforzamento che si svilupperà in un’direlativamentema importante sui settori centro-meridionali del continente e sui. Lesi spingeranno ben oltre i +35°C in molte aree, arrivando a superare localmente soglia +40°C. Ecco, allora, cosa ci attende da domani, sabato 10 agosto, fino a mercoledì 14. L’evoluzione del modello indica una profonda depressione sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale oggi, venerdì 9 agosto, con una dorsale in rafforzamento sul Mediterraneo e sui. Un’estesa e forte dorsale persisterà poi sulla metà meridionale del continente fino a martedì 13, quando una graduale avvezione fredda si spingerà dall’Europa occidentale-sudoccidentale. Condizioni molto più fredde si svilupperanno sull’Europa ...

