Matthew McConaughey | «Serenity» e la maledizione dei pettorali

(Di venerdì 9 agosto 2019) In perenne oscillazione tra il regstro leggero e quello più cupo, d'autore,ci ha abituati ai suoi alti e bassi. Prima dell’Oscar per la strepitosa performance in Dallas Buyer Club lo conoscevamo per i magnificie i balletti: ve lo ricordate in Magic Mike di Steven Soderbergh? Non solo. L’attore americano faceva collezione di commedie leggere e romantiche: da Sahara con Penelope Cruz a Come farsi lasciare in dieci giorni, da Prima o poi mi sposo a La rivolta delle ex. Il pubblico femminile stravedeva per lui. Il cambio di rotta avviene grazie a William Friedkin che nel 2011 lo chiama per interpretare il killer nel suo Killer Joe, acclamato alla Mostra di Venezia. Ma la svolta è nel 2013 quando l’attore dal cognome difficile da pronunciare conquista l’Academy Award con il ruolo del cowboy malato di Aids del già citato Dallas Buyer Club. Da qui incomincia il ...

