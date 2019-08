In Cina è stata dichiarata la massima allerta per un potente tifone che si sta dirigendo

BEPPE CONVERTINI 'BUON COMPLEANNO MAMMA'/ 'Quante battaglie - sei stata sempre viCina' : BEPPE CONVERTINI dedica un lungo messaggio alla mamma: 'mi sei stata vicina sempre in ogni momento della mia vita, buon COMPLEANNO'

Clizia Incorvaia e Francesco SarCina - la verità sul triangolo : "Sono stata con Riccardo Scamarcio ma poi..." : Il triangolo amoroso dell'estate Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio è ancora sotto l'occhio del ciclone. A lasciare nuove dichiarazione è la showgirl, e lo fa al Corriere della Sera: "Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c'è mai stato niente? Mi

Clizia Incorvaia risponde a SarCina durante il matrimonio sono stata monogoma : Ancora non si placa il gossip tra Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio.Clizia Incorvaia durante un’intervista al “Corriere della Sera”, racconta la sua versione dei fatti: «Io e lui (Francesco Sarcina, ndr) ci eravamo già lasciati. Io specifico meglio le date: il 16 novembre, avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto. Ma ...

“Kate non ha resistito. Con lui davanti a tutti…”. La duchessina totalmente affasCinata. E non è stata la sola : Quasi tutte le donne del mondo reputano Roger Federer uno degli uomini più affascinanti del globo. E quasi nessuna può resistergli. Una tra tutte, la duchessa Kate Middleton che debutta a Wimbledon, per la “partita del secolo” tra Novak Djokovic e Roger Federer. Seduta in tribuna insieme al principe William, i suoi occhi sono stati letteralmente rapiti dai due finalisti del torneo di tennis più famoso e glamour del mondo, e in particolare pare ...

Imane Fadil “non è stata avvelenata”. Dall’equipe di MediCina legale di Milano nessuna ipotesi di “morte sospetta” : Imane Fadil “non è stata avvelenata“. Questo il responso degli esperti di Medicina legale di Milano chiamati a pronunciarsi sul decesso della giovane testimone dei processi Ruby con imputato Silvio Berlusconi, morta improvvisamente a 34 anni lo scorso 1 marzo presso l’Humanitas di Rozzano, dopo un mese di agonia. L’equipe guidata dall’anatomapatologa Cristina Cattaneo avrebbe determinato come non vi siano ...

Usa - madre lascia i figli nella pisCina gonfiabile sull'auto in movimento : arrestata : Ha messo in pericolo la vita dei suoi stessi figli una madre di 49 anni, J.Y. queste le sue iniziali, che, per cause ancora tutte in corso di accertamento ha lasciato i suoi bimbi all'interno di una piscina gonfiabile mentre la stessa era stata caricata sul tetto della macchina, un Suv a marca Audi, che si trovava in movimento. La signora viaggiava verso Peoria Avenue, quando è stata notata da alcuni cittadini di Dixon (Illinois) che hanno ...

Dimentica i figli nella pisCina gonfiabile sul tetto della macchina : arrestata : Il caldo torrido dà alla testa anche negli Stati Uniti: una donna è infatti stata arrestata perché ha Dimenticato i suoi due figli nella piscina gonfiabile sul tetto dell’automobile in movimento. La madre ha messo a repentaglio la vita dei bambini, per questa ragione è stata fermata dalla polizia di Dixon, Illinois, Stati Uniti. Ad annunciare l’arresto della donna sono stati gli stessi poliziotti, che sul profilo Facebook del dipartimento di ...

Nilufar Addati finisce in ospedale : “Dolori lanCinanti al basso ventre - sono stata malissimo” : Nilufar Addati racconta ai suoi follower di essere stata costretta a trascorrere l’intera giornata in ospedale. Dopo avere avvertito fortissimi dolori al basso ventre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di farsi visitare. Una volta dimessa ha raccontato: “sono stata malissimo, per fortunata è stata scongiurata l'ipotesi appendicite”.Continua a leggere

Libia. Si voleva colpire la viCina caserma - ma a Tajoura è stata mattanza di civili. Ong : “Serve soluzione per i superstiti” : L’attacco della notte di martedì al centro di detenzione di Tajoura, alla periferia di Tripoli, ha colpito solo civili che con lo scontro in atto tra le fazioni libiche in campo non hanno niente a che fare. ‘Danni collaterali’, come vengono tristemente definiti in gergo militare. A quanto pare, il vero obiettivo dell’attacco non era la prigione per migranti poco fuori la capitale, ma la base militare di una delle milizie a ...

Kit Harington esce dal rehab. "La moglie gli è sempre stata viCina" : Kit Harington è tornato a casa. Il Jon Snow del “Trono di spade” è uscito dal rehab dopo un mese. Secondo alcune fonti, proprio la fine della serie targata Hbo avrebbe causato dei problemi psicologici all’attore. “Per 10 anni, Kit e Jon Snow sono stati intercambiabili, si era completamente calato nei panni del personaggio”, ha raccontato una fonte a lui vicina, “La fama e il successo sono ...

Bimba grave per il tetano : "Non era stata vacCinata" : Tiziana Paolocci A 10 anni si è sbucciata un ginocchio ed è finita in rianimazione. I pediatri: "I No-vax sono ignoranti" È caduta ferendosi un ginocchio mentre giocava con gli amichetti. Un evento che accade spesso quando si hanno dieci anni. Ma la bambina, che abita con la famiglia in provincia di Verona, martedì è finita in rianimazione colpita da infezione da tetano. La piccola si trova ricoverata presso l'ospedale di Borgo ...

Verona - bambina di 10 anni ricoverata per il tetano : non era stata vacCinata : Una bambina di 10 anni residente in provincia di Verona è ricoverata nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da tetano. La notizia è stata confermata all’agenzia Ansa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, precisando che le condizioni della paziente sono stazionarie e la prognosi resta riservata. Secondo quanto si è appreso la bambina, residente in ...