Huawei svela Harmony OS | il sistema operativo multipiattaforma

HarmonyOS - Huawei ha svelato ufficialmente il suo sistema operativo : Dongguan (Cina) – Presso il Dongguan Basketball Center nel gargantuesco complesso del campus Huawei non lontano da Shenzhen, il colosso cinese ha finalmente tolto i veli dal sistema operativo HarmonyOS . In occasione della prima edizione della Huawei Developer Conference c’è stato il primo contatto con un sistema operativo basato su microkernel e contraddistinto da leggerezza, flessibilità e soprattutto da una natura multipiattaforma ...

Huawei svela HarmonyOS - il suo OS per tutti i dispositivi e come alternativa ad Android : Nella giornata inaugurale della Huawei Developer Conference, il colosso cinese ha presentato HarmonyOS, la propria piattaforma per tutti i dispositivi. L'articolo Huawei svela HarmonyOS, il suo OS per tutti i dispositivi e come alternativa ad Android proviene da TuttoAndroid.