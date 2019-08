Huawei Band Maps ha ricevuto un aggiornamento e ora supporta Huawei Watch GT e HONOR

Huawei Band Maps trasforma la vostra smartband Huawei in un navigatore con Google Maps : Huawei Band Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 4 e sullo smartwatch Huawei Watch. Nelle impostazioni è possibile scegliere le unità di misura, la distanza a cui notificare, quali dati mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione desiderata (camminata oppure ...

Antipasto offerte Amazon Prime Day 2019 dell’11 luglio : Huawei P30 - Samsung Galaxy S10 e Xiaomi Mi Band 4 : Chi l'ha detto che le offerte Amazon Prime Day 2019 non sono ancora entrate nel vivo? Formalmente gli sconti non sono stati attivati, ma questo non significa che non si possa già dare uno sguardo attento alle proposte disponibili. Proprio ieri vi avevamo parlato della possibilità di accaparrarvi l'Amazon Fire Stick al prezzo di 24.99 euro, in luogo dei 39.99 euro richiesti al momento del lancio. Si tratta di un taglio finora mai applicato ...

Trump rinuncia al bando su Huawei - la Cina torna a fare affari sul 5G con gli Usa : OSAKA, JAPAN – 29 Giugno: Il presidente cinese Xi Jinping (a destra) stringe la mano al presidente statunitense Donald Trump prima del meeting bilaterale al summit G20 di Osaka, Giappone. (Foto: Sheng Jiapeng/China News Service/VCG via Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera alle aziende statunitensi di vendere forniture di tecnologia a Huawei dopo un mese di divieto. A seguito dell’incontro tra ...

Via il bando Huawei o niente accordo - le condizioni di Pechino a Trump : La Cina è pronta a mettere la questione Huawei sul tavolo del negoziato commerciale con gli Stati Uniti. A un mese dal bando che di fatto impedisce alle aziende...

Ecco quanto dovrebbe costare l’abbandono di Android di Huawei a Google : Secondo Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei, l'abbandono di Android in favore di Hongmeng OS farebbe perdere 800 milioni di utenti a Google. L'articolo Ecco quanto dovrebbe costare l’abbandono di Android di Huawei a Google proviene da TuttoAndroid.

Huawei - il bando Usa causerà 30 miliardi di minori ricavi in due anni. L’ad : “Ridurremo la produzione” : Il bando del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Huawei causerà un danno stimato all’azienda di circa 30 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi due anni. I conti li ha presentati il fondatore e presidente del gruppo cinese Ren Zhengfei, affermando che la compagnia sarà costretta a “ridurre la produzione, ma la mossa americana non ci fermerà”. In termini di ricavi, si tratta di una perdita del 30% ...

Huawei fa la prima conta dei danni : con il bando Usa 30 miliardi di ricavi in meno in 2 anni : Per la prima volta l’azienda cinese fa una stima dei danni del bando americano sul suo business: il calo delle vendite smartphone sarà del 40%. Il ceo Ren Zhengfei, fondatore e Ceo, ha detto che non si sarebbe mai aspettato una così forte determinazione degli Usa contro la sua compagnia...