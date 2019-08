Generazione Z Experience Is intervista Joan Thiele

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019)«Come sei bella».me lo dice ogni volta che mi vede, e ogni volta che lo fa io mi sento grata. Non ci sono molte donne che riescono a trasmetterti forza con la gentilezza. Lei è una di quelle poche. Mentre la aspetto, in una Milano rovente di inizio agosto, ascolto a ripetizione Le Vacanze. È il suo primo brano non in inglese o in spagnolo eppure mi sembra di averla sentita cantare in italiano da sempre. Yo No Tengo Miedo / E so lottare ancora di più. Chissà come si fa a non aver paura di fare cose che non hai mai fatto, penso mentre la vedo arrivare controluce. È la prima cosa che le chiedo. «Non lo so, io sono mega insicura e ho sempre paura. Però ho imparato che solo facendo le cose che ti spaventano allora puoi esorcizzare quella paura». Tipo uscire con un brano in italiano? «Esatto! Che poi in realtà Le Vacanze è nato in maniera super easy, ...

