Crisi di governo | Franco Bechis e il dubbio su Matteo Salvini | Manca la pistola

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Crisi di governo - ora che succede? Come e quando si andrà a votare : Quali sono le prossime fasi della Crisi di governo aperta da Matteo Salvini, quali tempistiche ci sono per la convocazione del Parlamento e per la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentata al Senato dalla Lega. E quando si potrebbe davvero tornare a votare.Continua a leggere

Crisi governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia» : «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini. deputati e senatori restano in attesa della convocazione in parlamento

Matteo Salvini - il pazzesco lapsus dello scorso 19 aprile : Crisi di governo - sapeva già tutto? : Nelle ultime ore ha ripreso a circolare il video che potete vedere qui sopra. Risale al 19 aprile 2019, quattro mesi fa (per l'esattezza mancano dieci giorni per far quattro mesi). A parlare, a margine di un incontro a Milano con il figlio di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è Matteo Salvini.

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Il testo in Senato : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Crisi di Governo - Salvini vuole le elezioni il 13 ottobre : 'MI candido Premier' : La Crisi di Governo ora è realtà e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio davanti alla nave di Cascella a Pescara, è già in campagna elettorale. Dopo aver chiesto la riapertura del Parlamento, ha dichiarato: "Restituiamo la parola agli Italiani". Il leader del Carroccio, dunque è pronto a candidarsi per Palazzo Chigi e valuta anche di correre senza alleati. Da Palazzo Chigi però Giuseppe Conte lo ha incalzato: "Dovrà spiegare al ...

Crisi di governo - Salvini : ‘Toni simili tra Renzi e Di Maio - incredibile. Alleanza Pd-M5s inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...

Crisi di governo - De Falco : “Modificare decreto sicurezza. Non si voterà prima di maggio 2020” : “Penso che si finirà a maggio 2020 per votare perché il Movimento 5 stelle pretende di arrivare al taglio dei parlamentari”. Così il senatore del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, su Radio 24, disegnando i possibili scenari di voto nei prossimi mesi. E sul taglio dei parlamentari proposto dai 5s, l’ex grillino De Falco aggiunge: “quel provvedimento è demagogico. Il risparmio economico che si ottiene si paga con la mancanza di ...

Crisi di governo - la linea di Zingaretti : “Voto subito e senza primarie. No a tecnici e Conte bis - anche se ce lo chiede Mattarella” : No alle primarie, sì a Zingaretti capo politico e candidato premier. “Alleati permettendo” però, altrimenti c’è la carta Gentiloni “oppure una donna”. Tutto, ma sicuramente “no al governo tecnico” o a un Conte bis, “anche se lo chiede Mattarella” perché “ci logorerebbe”. Il day-after della Crisi di governo sul fronte Pd è un susseguirsi di riunioni e telefonate. Il segretario ha ...

Vocabolario minimo per capire tutti i passaggi di una Crisi di governo : Con l'apertura della crisi politica del governo si apre una fase delicata della politica italiana. I media seguono l'evolversi della situazione, ma spesso utilizzando termini che per politici e giornalisti sono ovvi come una chiave inglese per un idraulico, mentre per chi nella vita si occupa d'altro o non è appassionato della materia sono spesso oscure. Ecco dunque un manuale per seguire passo passo la vicenda. SALIRE AL QUIRINALE (o al ...

Crisi di governo - dalle consultazioni all’ipotesi voto anticipato : ecco cosa accade ora : Matteo Salvini ha rotto con il Movimento 5 stelle. Con una nota arrivata ieri sera qualche minuto dopo le 20, il leader leghista ha comunicato di voler porre fine all’esperienza dell’esecutivo gialloverde. È Crisi, anche se ufficialmente non si può ancora definire tale. Per aprire a nuove consultazioni, infatti, deve venir meno il presidente del Consiglio. Solo allora Sergio Mattarella potrà procedere, iniziando un giro di ...

Matteo Salvini - Crisi di governo in gran segreto : poi - il via libera a Luca Morisi : Tam-tam, voci impazzite, crisi o non crisi, la Lega che ritira i ministri, rimpasto, Giuseppe Conte si dimette e invece no, forse il governo si salva, no crolla tutto. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto ieri, giovedì 8 agosto, nella convulsa giornata che, in serata, è sfociata nella crisi d