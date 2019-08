6 luoghi dove trascorrere il Ferragosto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Per molti le vacanze sono già un ricordo lontano ma, mentre il caldo cittadino riporta mente e corpo alla realtà, all'orizzonte si intravede uno spiraglio: la settimana di, festività entrata nell'immaginario comune come settimana centrale dell'estate, ma dalle origini antiche. Non sono in molti, infatti, a sapere che in quanto festivitàrisale agli antichi romani. Per chi non è già in vacanza dall'altra parte del mondo ma rientra tra i fortunati ancora in credito con il capo di qualche giorno di svago lontano dalla quotidianità, si può trovare qui di seguito qualche piccolo spunto suquello che è da molti considerato il fulcro dell'estate. Dai classici intramontabili alle tradizioni più curiose, ecco allora 62019 in Italia e dintorni:...

ROSARIOSIDOTI : 9 agosto 2019,in una dei luoghi più suggestivi e magici di Montagnareale si trova il mulino di capo ancora perfetta… - slowfood_spezia : “Ogni giorno possiamo scegliere di destinare i nostri euro a prodotti sani che provengono da filiere etiche a basso… - emi_erre_74 : RT @Sine_Strepitu: @yenisey74 @matteosalvinimi È molto grave! Le scuole sono luoghi sacri, dove si forgia la saggezza! Bravi a coloro che h… -