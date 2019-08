Salvini apre la crisi di governo | subito in Parlamento e poi si voti

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) Al termine di una giornata di attesa, via comunicato stampa, Matteoformalmente ladi. Nel pomeriggio il vicepremier è arrivato a Palazzo Chigi per oltre un'ora di confronto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al termine, mentre Luigi Di Maio si diceva "tranquillo" e "al lavoro per il Paese", il leader leghista ha comunicato quanto detto al premier. "Andiamoin- le sue parole - per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori". Secondo, infatti, è "inutile andare avanti a colpi di no e di litigi, come nelle ultime settimane, gli italiani hanno bisogno di certezze e di unche faccia, non di 'Signor No'". Al voto più rapidamente possibile, dunque, senza "rimpasti o governi tecnici".La nota dimette così fine a due ...

HuffPostItalia : +++ Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. A Conte: 'Andiamo subito in Parlamento, non c'è più una maggior… - sandrogozi : E nonostante il voto pro TAV del @pdnetwork si apre la crisi di governo gialloverde. Aspettiamo ora altre dotte ana… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Salvini apre la #crisi: 'Conte subito in Aula poi le #elezioni'. # DiMaio: 'La #Lega ha preso in giro' -