Live View | su Google Maps arriva la realtà aumentata

Fonte : wired

(Di giovedì 8 agosto 2019) (Foto:) Spesso può essere difficile comprendere quale direzione prendere osservando le indicazioni sulla mappa, anche con il puntatore che sfrutta la bussola. Ma con la novitàorapuò rendere tutto più naturale e facilmente comprensibile grazie al supporto della. Come funziona? Grazie a frecce che segnalano con più precisione dove incamminarsi ma soprattutto con il grande ausilio delle immagini del mondo reale si orientano automaticamente sul display ogni qual volta si guarda in una direzione. Così, invece che un incrocio di quattro o cinque vie con la bussola che può creare confusione, basterà un’occhiata allo schermo e dirigersi verso il palazzo color verde scuro oppure verso il monumento equestre e così via. La comodità è evidente, soprattutto per il fatto che muovendosi a piedi la velocità è ridotta e spesso ci si incammina ...

TuttoAndroid : Aprite Google Maps, Live View è qui: la navigazione in AR disponibile per tutti - TuttoAndroid : Quante novità per Google Maps: ora è il compagno di viaggio ideale - zazoomnews : Aprite Google Maps Live View è qui: la navigazione in AR disponibile per tutti - #Aprite #Google #navigazione -