In vacanza cambiate abitudini | meglio cibi locali e sostenibili!

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) In questa estate rovente, con la Siberia che brucia, il permafrost che si scioglie, il riscaldamento globale che minaccia sempre più da vicino l’esistenza dell’umanità, è giunto il momento di cambiare, non solo sui trasporti (preferendo bici e treno), ma anche sull’alimentazione. Uno studio della Fondazione Barilla, consultabile tramite il Food Sustainability Index (FSI), ha calcolato l’impatto ambientale dei piatti tipici che si mangiano in. Il messaggio è in sintesi questo: quando viaggiate preferite, tradizionali maUna mia piccola considerazione: lo studio è finanziato e condotto da una grande multinazionale, che negli anni ha immesso tonnellate e tonnellate di cibo industriale, perlopiù non biologico, imballato, con grani provenienti da lontano, martellandoci con pubblicità che suscitavano bisogni indotti. La grande distribuzione ...

