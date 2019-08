Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2019) Gli spettatori italiani ancora si ricordano quei pochi passi diMea dentro la casa del Grande Fratello. Se li ricordano per il modo sinuoso. Se li ricordano per la reazione di Francesca De André, stizzita dagli sguardi non proprio assenti lanciati dal suo futuro fidanzato Gennaro.è uno dei personaggi del momento. E lo sarà ancora di più ora che ha ricevuto da Hormoz Vasfi, la sua dolce metà, unmolto prezioso, che la fashion blogger ha sfoggiato in più di un’occasione. “si è ufficialmente fidanzata – scrive il settimanale Oggi – la conturbante influencer ha recentemente sfoggiato un costosissimodi diamanti ricevuto in dono dalla sua dolce metà. Lui è un multimilionario di origini iraniane, Hormoz Vasfi, considerato uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente”. Ci sarebbe un fortissimo legame a uniree Hormoz Vasfi: “I ...

Noovyis : (“Fidanzata ufficialmente”. Taylor Mega, nessun dubbio: c’è un anello al suo dito) Playhitmusic -… - zazoomnews : Taylor Mega fidanzata ufficialmente: spunta un anello prezioso - #Taylor #fidanzata #ufficialmente: - carmenFashionCr : Taylor Mega fidanzata ufficialmente: spunta un anello prezioso -