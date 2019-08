Crisi di governo - Di Battista contro Salvini : “Spettacolo da vomito - è schiavo sistema” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, commenta la Crisi di governo ufficializzata da Matteo Salvini attaccando esplicitamente l'operato del ministro dell'Interno nelle ultime ore: "Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema”.Continua a leggere

Crisi governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Guerra aperta tra Di Battista e Salvini - il leader M5S “la smetta di disprezzare il lavoro altrui - si ubriacasse” la risposta del Ministro - “Oggi lo mando a cag.re”. : E’ Guerra aperta tra Di Battista e Salvini. I due non si sopportano più e ogni giorno che passa gli attacchi diventano sempre più violenti. L’ultima miccia che poi ha provocato attacchi da ambo le parti, è stata innescata dal leader del M5S su Facebook. Di Battista ha attaccato Salvini chiedendo di smettere “di disprezzare il lavoro altrui”. Secondo il leader del M5S, Salvini è un uomo politico che dal 1993 vive alle spalle degli ...

Salvini : “Stufo di attacchi Di Maio - Grillo - Toninelli. E Di Battista per me conta zero” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna ad avvertire i suoi alleati di governo del M5s: "Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce. Sono stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati". E su Di Battista aggiunge: "conta zero per quello che mi riguarda”.

Di Battista : "Salvini mi attacca? Io non percepisco soldi pubblici come lui" : Tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini non corre buon sangue. Ormai è acclarato che l’ex deputato non veda di buon occhio l’alleanza tra il suo partito, il Movimento 5 Stelle e la Lega. E allo stesso tempo, il ministro dell’Interno non ha particolari “simpatie” per il politico romano che è attualmente “ai box” in attesa di avere una nuova chance, magari come capo del M5S al posto di Luigi Di Maio. "Non capisco perché Matteo Salvini mi ...

Alessandro Di Battista - ancora deliri e insulti contro Matteo Salvini : "Vada ad ubriacarsi" : Un personaggio grottesco, inqualificabile. Un parvenu che non conosce il senso del ridicolo: Alessandro Di Battista. L'ultima patetica performance del grillino viene mostrata in questo video, registrato a margine della presentazione del suo libercolo avvenuta al Festival La Versilia. Il grillino url