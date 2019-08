CorSport | Per Lozano si attende l’ok di Raiola James aspetta la telefonata di Mendes

CorSport : Patto Perez-Mendes : se nessuno si fa avanti James va al Napoli : Il Napoli non molla l’affare James Rodriguez. C’è un Patto tra Florentino Perez e Jorge Mendes, scrive il Corriere dello Sport. Prevede che, se non succede nulla, ovvero se non si fa avanti nessuno, il colombiano vada al Napoli. Il Real aspetta ancora un’offerta da 5 milioni e un estimatore pronto a farla. Il Napoli resta sulle proprie posizioni: prestito con diritto di riscatto da fissare nel 2020, al massimo prestito oneroso. Il club di De ...

CorSport : Lozano in dirittura d’arrivo. Operazione da 80 milioni tra acquisto e ingaggio : Per Hirving Lozano sembra che sia davvero tutto fatto. Si è ai dettagli contrattuali. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il messicano era già convinto da tempo di voler giocare la Champions e di aver scelto, tra le possibilità che gli si offrivano per farlo, il Napoli. Bisognava convincere il PSV e non è stato facile nonostante il pagamento della clausola rescissoria. Un affare da 80 milioni, che sono quelli per rispettare la liberatoria e per ...

CorSport : Gianluca Gaetano è la prova del fiuto di Ancelotti per i talenti : Gianluca Gaetano aveva colpito Ancelotti sin dagli allenamenti della scorsa stagione. Il suo è un vero fiuto per scoperte del genere, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico lo ha schierato in Coppa Italia contro il Sassuolo, poi con Spal e Bologna alla fine del campionato, e adesso contro il Liverpool (30 minuti) e con il Marsiglia (un tempo intero). Il prossimo passo sarà probabilmente vederlo in campo nella doppia sfida americana contro il ...

CorSport : Psv-Lozano - divorzio vicino. Giuntoli e Raiola lavorano per portarlo a Napoli : Non c’è più margine per un dialogo tra Hirving Lozano e il Psv. Le voci, scrive il Corriere dello Sport, che si rincorrono parlano di un addio ormai alle porte tra il messicano e il club olandese. Il litigio tra il calciatore e l’allenatore per la sostituzione nel turno preliminare di Champions contro il Basilea è solo l’ultimo segnale di un rapporto ormai incrinato. Lozano vuole la Champions, che il Psv non può più dargli e il Napoli è ...

CorSport : Lozano vuole il Napoli. Giuntoli e Raiola cercano l’accordo per i diritti di immagine : Lozano ha scelto Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E ieri il suo gradimento è stato confermato dai media olandesi. Con la Champions sfumata dal futuro del Psv le trattative del Napoli con il calciatore e il club olandese sono entrate nel vivo. L’affare prevede il pagamento della clausola da 42 milioni al Psv. Il quotidiano parla di contatti frequenti tra Giuntoli e Raiola e del calciatore che aspetta solo la “fumata azzurra”. L’offerta di ...

CorSport : Giuntoli avverte Mendes : per James non si attenderà oltre ferragosto : Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare James Rodriguez in azzurro e il colombiano vuole essere allenato da Ancelotti. Ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il Real aspetta che arrivi un’offerta dell’ultima ora per il suo giocatore. Chiede 50 milioni, ma basterebbe avvicinarsi ai 42 non pagati dal Bayern per il riscatto. Il Napoli si è fatto avanti da tempo, proponendo un prestito, che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe ...

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

CorSport : MIlik chiede il doppio dell’ingaggio. Si arena la trattativa per il rinnovo : Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa per il rinnovo di Arek MIlik è improvvisamente naufragata di fronte alla richiesta che il suo manager, David Pantak, ha rivolto al Napoli: un raddoppio dell’ingaggio fino al 2024. Al momento MIlik guadagna 1 milioni e 800mila euro a stagione. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere alla richiesta. Per cederlo, il Napoli parte da una valutazione di 60 milioni. Le richieste di informazione per ...

CorSport : Guerra di nervi tra Real e Napoli per James. Ma potrebbe esserci un mister X : Nell’elenco della rosa della prossima stagione, il Real Madrid non ha inserito James Rodriguez. Una cosa che potrebbe essere una prova del fatto che il colombiano non resterà con i Blancos, sostiene il Corriere dello Sport. Intanto, Zidane dichiara che non pensa a cosa sarà di James, perché l’unica cosa che conta è come vincere nelle amichevoli, in cui, appunto, il colombiano non c’è. James si trova a Madrid, “prigioniero di una situazione per ...

CorSport : È la Champions la carta del Napoli per convincere Icardi : Potrebbe essere la Champions la carta da sistemare sul tavolo delle trattative per convincere Mauro Icardi a scegliere il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Champions e un ruolo di primo piano in squadra nelle notti europee, potrebbe essere anche la leva con cui fare breccia nel cuore di Icardi, oltre al feeling storico che la città ha con gli argentini. È un affare che prevede tempi lunghi, però le parti continuano a parlarne. Se ...

CorSport : Per Icardi bisogna convincere Wanda. Torna l’ipotesi cinematografica : Le indiscrezioni sul caso Icardi si sprecano. Una di queste dice che a Wanda e Maurito sono state già spedite le foto (sia dell’esterno che dell’interno) di una casa a Posillipo che potrebbe ospitarli. Ma De Laurentiis ha una carta in più pronta da mettere sul tavolo. Ovvero una parte in un film per Wanda, cosa che già propose tre anni fa alla moglie-manager dell’argentino. Il cinema potrebbe essere un di più in grado di affascinare Wanda, che ...

Ci siamo quindi, il patron azzurro vede la strada per Maurito più libera dopo che la Juve ha scelto Lukaku e ormai il tempo stringe. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé, che ieri ha svolto le visite mediche per l' Arsenal, e dopo le difficoltà palesate per arrivare a ...

CorSport : Se arriva Icardi - Milik potrebbe partire : per lui Betis o Bundesliga : Se il Napoli dovesse davvero chiudere per Icardi, Milik potrebbe diventare l’uomo in più del Napoli. Il futuro dell’attaccante in azzurro diventerebbe incerto, nonostante sia De Laurentiis che Ancelotti abbiano sostenuto il polacco finora. Gli infortuni che hanno caratterizzato i suoi inizi al Napoli hanno sicuramente influito su un rendimento che non è quello sperato al suo acquisto. Il Corriere dello Sport scrive che la squadra che ...

CorSport : L’accelerazione della Juve per Lukaku agevola il Napoli per Icardi : La Juve accelera su Lukaku, addirittura effettuando il sorpasso all’Inter mettendo sul piatto Paulo Dybala per uno scambio sull’asse Torino-Manchester. La virata rapidissima del club bianconero, scrive il Corriere dello Sport, fa passare in secondo piano l’accordo che già da tempo Paratici ha raggiunto con Wanda Nara. I due avevano contrattato sette milioni e mezzo a stagione per cinque anni per portare Icardi a Torino. Restava ...