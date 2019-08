ATP Montreal – Fabio Fognini agli ottavi di finale | il tennista italiano supera Tommy

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini supera in due set Tommy Paul e va agli ottavi : Fabio Fognini supera il qualificato statunitense Tommy Paul in due set con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in cento minuti di gioco nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal ed accede agli ottavi di finale sul cemento outdoor canadese, dove il numero 7 del seeding affronterà il transalpino Adrian Mannarino, nella sfida che nella notte italiana metterà in palio un posto nei quarti, molto probabilmente contro lo spagnolo Rafael ...

ATP Montreal – Una battaglia lunga 3 ore con tanto di sosta per pioggia : Nishikori si arrende a Gasquet al terzo set : Richard Gasquet batte Kei Nishikori ai sedicesimi dell’ATP di Montreal: il tennista francese trionfa dopo 3 ore ed una pausa per pioggia Sono servite 3 ore e 8 minuti di gioco a Richard Gasquet per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. E se vi sembra un minutaggio spropositato, sappiate che il match è iniziato poco dopo le 18 e si è concluso nella tarda nottata italiana, dopo oltre 5 ore complessive, a ...

ATP Montreal – Nadal - che sofferenza contro Evans : servono quasi 2 ore per accedere agli ottavi : Rafa Nadal soffre contro Daniel Evans: il tennista spagnolo ha bisogno di 119 minuti per battere il britannico Daniel Evans ai sedicesimi di finale dell’ATP di Montreal servono 1 ora e 59 minuti a Rafa Nadal per accedere agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo e prima testa di serie del Masters 1000 canadese in seguito al forfait di Novak Djokovic, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere la ...

ATP Montreal – Tutto facile per Cilic al cospetto di Millman - il croato stacca il pass per gli ottavi : Il tennista croato si impone senza patemi contro l’australiano, asfaltandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 Marin Cilic accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Montreal, superando in scioltezza l’australiano Millman. Nessun problema per il croato nel corso di un match interrotto per pioggia ma ripartito dopo pochi minuti, un dominio assoluto certificato dal punteggio finale di 6-3, 6-4 arrivato dopo un’ora e sedici ...

ATP Montreal – Alexander Zverev accede agli ottavi di finale : Cameron Norrie sconfitto in due set : Alexader Zverev accede agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: il tennista tedesco supera Cameron Norrie in due set Servono 1 ora e 41 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass degli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista tedesco, numero 7 al mondo e 3ª testa di serie del Masters 1000 canadese, si è imposto in due set, vinti con il punteggio di 6-7 (4-7) / 4-6 sul britannico Cameron Norrie (numero 62 ATP).L'articolo ...

ATP Montreal – Marco Cecchinato non supera il primo turno - l’azzurro ribaltato da Schwartzman : Nonostante il vantaggio iniziale, il tennista italiano si arrende all’argentino con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4 Finisce al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nella “Rogers Cup“, torneo Atp Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Il tennista italiano, attualmente al numero 61 del mondo, non riesce ad avere la meglio sull’argentino Diego Schwartzman, ...

ATP Montreal – Esordio sul velluto per Marin Cilic - nessun problema per il croato contro Klahn : Bastano due set al tennista croato per accedere al secondo turno del torneo di Montreal, steso lo statunitense Klahn con il punteggio di 6-3, 7-6 Tutto semplice per Marin Cilic nel primo turno del torneo ATP di Montreal, il tennista croato non lascia scampo allo statunitense Klahn, superandolo in due set con il punteggio di 6-3, 7-6. Dopo un avvio soft, il numero 16 del ranking abbassa la concentrazione e trascina il match fino al ...

ATP Montreal – Matteo Berrettini dà forfait : ancora problemi alla caviglia per il tennista italiano : Matteo Berrettini costretto a dare forfait dal Masters 1000 di Montreal: il tennista italiano ha ancora problemi alla caviglia Matteo Berrettini a Montreal non ci sarà. Il tennista italiano è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto a dare forfait dall’ATP 250 di Gstaad, nel quale l’anno scorso vinse il suo primo trofeo nel circuito maggiore. John Millman prenderà il posto di Berrettini nel main draw di Montreal ...

ATP Montreal – Super Wawrinka al debutto in Canada - lo svizzero annienta Dimitrov con un doppio 6-4 : Il tennista elvetico Supera il bulgaro senza particolari problemi, avanzando così al turno successivo dove affronterà Khachanov debutto positivo per Stan Wawrinka nella Rogers Cup, torneo dell’ATP World Tour Masters 1000 con un montepremi di 5.701.945 dollari in corso sul cemento di Montreal, in Canada. Il tennista svizzero infatti non lascia scampo a Grigor Dimitrov nel primo turno, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo ...

Diretta ATP Montreal Wta Toronto 2019/ Streaming video e tv : Konta subito out! : Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019: info Streaming video e tv del torneo di tennis Master 1000. Oggi 5 agosto comincia la Rogers Cup 2019.

