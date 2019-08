Volevo bene a mia madre | poi è arrivato Liam | Noel Gallagher a ruota libera

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Carlo Lanna Ci sono ancora molte incomprensioni frae suo fratellie, l'ex leader degli Oasis, si confessa in una lunga intervista che ha rilasciato di recente Non c’è pace perGallegher, i due fratelli musicisti che negli anni ’90 hanno fondato la band degli Oasis. Amici, poi nemici, e ancora una volta nemici. Un rapporto conflittuale quello che frae suo fratelloche mette in serio pericolo una possibile reunion fra i due. In una recente intervista che è stata rilasciata al The Guardian,si racconta senza peli sulla lingua, inveendo contro suae contro suo fratello. Sunon apprezza né le scelte di vita del fratello né tantomeno la direzione artistica che ha intrapreso la sua carriera di cantante. "Le interviste che rilascio sono un rischio professionale. Sono situazioni davvero strane – afferma il cantante ...

