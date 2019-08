Uccise il suo stupratore a 16 anni Ora torna libera dopo 15 anni di prigione

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Cyntoia Brown, la ragazza sedicenne che fu condannata all’ergastolo negli Stati Uniti per aver ucciso il suo, è statata. La donna, che oggi ha 31, ha lasciato nelle scorse ore il Tennessee Prison for Womamen dove era reclusa.Il governatore del Tennessee, Bill Haslam, si era già espresso in favore della ragazza: “Cyntoia Brown ha commesso, per sua stessa ammissione, un crimine orribile all’età di 16. Ma imporre l’ergastolo a una minorenne, che la terrebbe in carcere almeno 51prima di poter chiedere la condizionale, è una pena troppo dura, specialmente alla luce degli straordinari passi che lei ha preso per ricostruire la sua vita”. Ora la 31enne dovrà partecipare a regolari sessioni di consulenza e svolgere almeno 50 ore di servizio per la comunità. Inoltre dovrà ...

