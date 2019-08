Rapinarono minimarket a giugno | tre fermati

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre uomini ritenuti autori di una rapina in unmessa a segno il 10scorso. All’epoca dei fatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile intervennero a seguito di una segnalazione giunta al 112 in cui una voce femminile informava i militari di una rapina appena consumata in unetnico di Ladispoli. Alcuni uomini, stando a quanto riferito, si introdussero nell’esercizio commerciale nell’orario di chiusura aggredendo brutalmente il proprietario e appropriandosi dell’incasso. Le dichiarazioni della vittima, nel frattempo trasportata in ospedale, non convinsero gli investigatori, che sospettarono subito che dietro la rapina potessero celarsi risvolti non del tutto chiari. Le indagini scaturite hanno permesso di fare luce ...

