Morte Lambrecht | Jelle Wallays | ‘Incidente stupido | è stata solo sfortuna’

Ciclismo - prime testimonianze sulla Morte di Lambrecht. Wisniewski : “Aveva la milza lacerata e il fegato schiacciato” : Bjorg Lambrecht ci ha lasciato un paio di giorni fa in seguito a un tragico incidente, il ciclista 22enne ha purtroppo perso la vita durante la terza tappa del Giro di Polonia. Un episodio drammatico la cui dinamica inizia a essere ricostruita proprio in queste ore, tra l’altro gli inquirenti polacchi hanno aperto un’indagine per chiarire qualsiasi dubbi sul triste episodio. Tra i testimoni c’è anche Marek Rutkiewicz, 38enne ...

Morte Lambrecht - le agghiaccianti testimonianze : “aveva la milza lacerata e il fegato schiacciato” : Cominciano ad arrivare le prime testimonianze di coloro che hanno assistito all’incidente risultato fatale per Bjorg Lambrecht agghiaccianti e terrificanti, sono questi gli aggettivi più adatti per descrivere le testimonianze di coloro che hanno assistito alla caduta di Bjorg Lambrecht, costatagli sfortunatamente la vita. Il corridore della Lotto-Soudal è deceduto dopo il crash avvenuto nei primi chilometri della terza tappa del Giro ...

A provocare la Morte di Lambrecht potrebbe essere stato un segnale stradale : La polizia polacca ha aperto un’inchiesta sulla tragica morte di Bjorg Lambrecht, il ciclista 22enne morto lunedì durante il Giro di Polonia. Gli inquirenti sentiranno anche i corridori per chiarire cosa sia successo e cosa abbia provocato la tragedia. Oggi dovrebbe esserci l’autopsia, scrive la Gazzetta dello Sport, poi ci vorrà qualche giorno affinché il corpo del giovane talento della Lotto-Soudal possa tornare in Belgio. Lunedì ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - aperta un’inchiesta per stabilire le cause che hanno determinato il decesso : Un tribunale polacco ha avviato una indagine per capire cosa abbia provocato la Morte di Bjorg Lambrecht La giustizia polacca ha intenzione di vederci chiaro sulla Morte di Bjorg Lambrecht, deceduto nella giornata di ieri durante la terza tappa del Giro di Polonia. Lapresse E’ stata infatti aperta un’inchiesta da un tribunale di Varsavia per accertare le cause che hanno determinato il decesso del corridore della Lotto-Soudal, ...

Morte Lambrecht - Formolo : ‘Scossi dalla tragedia - in gruppo non si tirano mai i freni’ : Il mondo del ciclismo è nuovamente sotto shock per l’ennesima tragedia, un incidente mortale che ha portato via Bjorg Lambrecht facendo tornare la mente a Wouter Weylandt, Andrei Kivilev, Fabio Casartelli e i tanti altri ragazzi scomparsi mentre inseguivano i propri sogni in sella ad una bicicletta. Lambrecht è caduto ieri nella terza tappa del Giro di Polonia ed è morto qualche ora dopo in ospedale mentre i medici cercavano disperatamente di ...

Ciclismo – Morte Lambrecht : i messaggi commoventi di Viviani e Trentin : Elia Viviani e Matteo Trentin ricordano Lambrecht, il giovane ciclista morto ieri al Giro di Polonia: le parole dei due corridori azzurri Un tragico incidente ha mandato sotto shock tutto il mondo del Ciclismo. Durante la quarta tappa del Giro di Polonia è morto il giovane corridore Lambrecht: un episodio che lascia sconcertati tutti i suoi colleghi, che da ieri lo ricordano sui social con messaggi commoventi. Se c’è chi ha preferito ...

La Morte di Lambrecht non ferma il Giro di Polonia. Quarta tappa solo neutralizzata : Il Giro di Polonia continua nonostante la scomparsa del ciclista Bjorg Lambrecht durante la tappa di ieri, 5 luglio. L’atleta è deceduto dopo una caduta durante la terza tappa e la gara è stata neutralizzata, quindi ridotta da 173 a 133,7 chilometri, in accordo con la giuria, le squadre e i ciclisti. I corridori prenderanno comunque il via alla corsa Jaworzno-Kocierz.Il ciclismo ha scritto così un’altra ...

La quarta tappa del Giro di Polonia sarà neutralizzata e accorciata in seguito alla Morte del ciclista belga Bjorg Lambrecht : La quarta tappa del Giro di Polonia, una corsa ciclistica a tappe, sarà accorciata e neutralizzata in seguito alla morte, durante la terza tappa, del ciclista belga Bjorg Lambrecht, che aveva 22 anni. La tappa sarà quindi lunga 133 chilometri e

Ciclismo – Morte Lambrecht - l’urlo di Formolo : “non sapevamo nulla - spero che serva a tutti da lezione” : Il corridore veneto ha parlato dell’incidente che ha tolto la vita a Bjorg Lambrecht, lanciando il proprio accorato appello Un urlo di dolore, un appello accorato affinché tragedie del genere possano non verificarsi mai più. E’ il destino dicono molti ma, con un pizzico di accortezza in più, anche queste tragedie potrebbero essere evitate. La Morte di Lambrecht ha sconvolto l’intero mondo del Ciclismo, in particolare quei ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - la ricostruzione del drammatico incidente. E spunta un clamoroso VIDEO… : Il corridore fiammingo potrebbe aver sbattuto violentemente il capo contro un blocco di cemento dopo aver perso il controllo della bici Il mondo del Ciclismo piange Bjorg Lambrecht, corridore della Lotto Soudal scomparso nella serata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto durante la terza tappa del Giro di Polonia, al 40° chilometro di corsa della Chorzów-Zabrze. Lapresse Una notizia tremenda, che ha scosso tutti i corridori, unanimi ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - strade impraticabili e pioggia torrenziale : ecco perchè la tragedia si poteva evitare [VIDEO] : Sarebbe bastato un pizzico in più di accortezza per evitare la tragedia, riducendo il percorso della tappa odierna per via delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Polonia Una giornata tremenda per l’intero mondo del Ciclismo, costretto a piangere la scomparsa di Bjorg Lambrecht, deceduto nella serata di oggi in ospedale dopo una caduta avvenuta al Giro di Polonia. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, se solo gli ...