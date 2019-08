Maltempo nel Lecchese | frane e danni tra Casargo e Dervio | allevatori e mandrie isolate

Maltempo Lombardia : famiglie evacuate nella Bergamasca : Una copertura provvisoria, sistemata dopo l’ultima ondata di Maltempo, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento la scorsa notte e i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili 3 appartamenti a Torre Boldone, gli stessi che che venerdì sono stati danneggiati dal temporale. Tre famiglie sono state evacuate. L'articolo Maltempo Lombardia: famiglie evacuate nella Bergamasca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : tempeste raddoppiate nell’estate 2019 : “L’ultima violenta perturbazione fa salire a ben 540 il numero di tempeste, nubifragi, trombe d’aria e grandinate che nella pazza estate 2019 hanno provocato gravi danni nelle campagne e nelle città ma anche al turismo“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli ultimi dati ESWD, la banca dati europea sugli eventi estremi, dalla quale emerge che “si tratta praticamente del doppio (+88%) rispetto allo ...

Nord flagellato dal Maltempo - esondazione nel Lecchese : evacuate140 persone : Invasione di fango e detriti a Casargo, auto sommerse, fiumi monitorati in Lombardia. A Bolzano caduti 27 millimetri di pioggia in venti minuti: "È il temporale più forte dal 2008". Si teme per il raccolto delle mele e per la vendemmia. Allerta meteo anche per domani

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana di fango investe il paese - 200 sfollati [LIVE] : Sono 200 gli sfollati a Casargo, in provincia di Lecco, a causa della frana di ieri che ha inondato di fango il centro del paese. Gli abitanti costretti a lasciare le loro case sono stati alloggiati nell’istituto alberghiero. Resta alta l’attenzione per il Maltempo nel Lecchese. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada principale, la SP67, che dovrebbe essere ripristinata e che da Taceno sale verso Premana, ancora ...

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana investe il paese - 50 persone evacuate [LIVE] : Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Il Maltempo ha sferzato l’Alta Valsassina investendo il paese. L’allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, dove il fango ha travolto una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94mm. Le ...

Maltempo nel Lecchese. Evacuate le abitazioni : Angelo Scarano Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che, dopo un nubifragio, è stata sommersa da fango e detriti Pioggia, vento e grandine. Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Il Maltempo ha colpito con grande intensità l’Alta Valsassina. L’allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, travolgendo una ventina ...

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore dopo una caduta provocata dal Maltempo : il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...