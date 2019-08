Diritti | Fedeli Pd presenta mozione al Senato

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Affinché l’Italia adempia agli obblighi assunti in ambito internazionale in materia diumani dalla Piattaforma d’Azione di Pechino, al Piano di Azione adottato alla Conferenza del Cairo, alla Convenzione di Istanbul fino all’Agenda 2030 dell’Onu, abbiamo depositato a mia prima firma unache impegna il governo in questo senso in vista anche del summit di Nairobi a 25 anni dalla conferenza del Cairo”. Lo annuncia la senatrice Pd e capogruppo in commissioneumani Valeria. “Nello specifico -spiega- lachiedi di realizzare ampie campagne di informazione sui contenuti delle convenzioni, trattati, piattaforme, protocolli internazionali per contrastare ogni forma di violenza sessista, razzista, omofoba, di intolleranza, di discriminazione e violazione deiumani; ...

imballoionico : RT @paologrossi13: @rgrendene @matteorenzi Ma è un insulto alla laicità anche un'opposizione che non trova di meglio che indignarsi per l'o… - paologrossi13 : @rgrendene @matteorenzi Ma è un insulto alla laicità anche un'opposizione che non trova di meglio che indignarsi pe… - fedeli_paolo : RT @PetrisDe: E' incredibile che la sindaca di #Monfalcone possa proporre una sorta di 'schedatura' dei docenti di #sinistra. Ho presentato… -