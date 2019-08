Clienti TIM | controllate gli SMS e l’app MyTIM per avere gigabyte in regalo

TIM Iron è tornata - solo per alcuni ex-Clienti : tutto illimitato e 50 GB a 6 - 99 euro : TIM ha lanciato una nuova campagna promozionale tramite SMS, destinata ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposto TIM Iron a 6,99 euro al mese. L'articolo TIM Iron è tornata, solo per alcuni ex-clienti: tutto illimitato e 50 GB a 6,99 euro proviene da tuttoAndroid.

TIM torna a tentare i Clienti Vodafone - Wind e Tre con una offerta niente male : TIM torna a tentare i clienti Vodafone, Wind e Tre con l'offerta TIM 15 Go New 50 Giga, attivabile esclusivamente presso alcuni call center.

Ecco le prossime novità in arrivo per i Clienti TIM : Sono diverse le novità TIM al via da oggi o che saranno introdotte nei prossimi giorni. Scopriamo insieme cosa cambierà e quando le novità saranno disponibili

TIMMUSIC & Giga Plus a soli 2 - 99 euro al mese per alcuni Clienti selezionati : TIM propone ad alcuni clienti selezionati di attivare l'offerta TIMMUSIC & Giga Plus a soli 2,99 euro al mese: inclusi nel prezzo l'abbonamento a TIMMUSIC Platinum e 3 GB di traffico dati.

Giga illimitati per i Clienti TIM Party - a patto che siate veloci e anche un po' fortunati : Tre giorni di navigazione senza limiti e pensieri: questo il regalo di TIM agli iscritti al programma fedeltà TIM Party

Anche i Clienti TIM con blocco dei servizi in sovrapprezzo potranno usare il credito telefonico per comprare app : Dal 24 luglio TIM consentirà Anche ai clienti con il blocco dei servizi in sovrapprezzo di usare il credito telefonico per l'acquisto di app e altri contenuti digitali

Ci sono 10 LG G8S ThinQ in palio per i Clienti TIM Party : ecco come provare a vincerli : Il programma fedeltà TIM Party mette in palio, fino al 17 luglio, 10 smartphoneLG G8s ThinQ con il metodo Instant Win.

Ecco le ultime novità per i già Clienti Wind e Tre attivabili da luglio : Dovrebbero essere disponibili fino al 19 luglio 2019 alcune nuove opzioni della serie Giga Per Te pensate da Wind per i suoi già clienti. Ecco tutti i dettagli

TIM rilancia le winback 7 Extra Go New 30GB e Special x Te per gli ex Clienti : Nonostante l'arrivo delle offerte abilitate al 5G, TIM non vuole perdere le vecchie abitudini e così rilancia TIM 7 Extra Go New 30GB e TIM Special x Te, due vecchie offerte winback niente male.

Ecco TIM Infinity 3 - la nuova offerta destinata ad alcuni Clienti TIM : Venerdì 5 luglio TIM dovrebbe dare il via ad una nuova campagna rivolta ad alcuni suoi clienti che prevede l'attivazione dell'opzione tariffaria TIM Infinity 3

