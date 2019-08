Cadavere trovato nel sacco a pelo a Piombino | indagati il figlio e la nuora di Simonetta

Orrore al mare - trovato Cadavere sulla spiaggia. È di un uomo di 45 anni : E' stato ritrovato un cadavere sulla spiaggia di Pietrarsa, nel litorale sud della città di Napoli, precisamente tra Portici e San Giovanni a Teduccio. Non sono ancora note le generalità e soprattutto non sono note le dinamiche e le cause della morte. C’è grande mistero e le Forze dell’Ordine mantengono il massimo riserbo. Il cadavere è di un uomo di 45 anni. Ora gli inquirenti stanno tempestando di domande colui che ha ritrovato il corpo privo ...

Mistero nel Livornese : un Cadavere di donna trovato in un sacco a pelo : Il ritrovamento in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino. Il decesso risalirebbe ad una settimana fa, disposta l’autopsia

Avellino - uomo trovato morto in piscina. Il Cadavere scoperto dal proprietario della villa : Questa mattina, nella piscina di un'abitazione di Senerchia provincia di Avellino, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, ancora da identificare. A trovare il...

Arsenal senza pace - trovato un Cadavere nella casa di Mohamed Elneny : Estate senza pace per l'Arsenal. Dopo l' aggressione a Ozil e Kolasinac da parte di due teppisti a Londra, un' altra notizia extracampo scuote i Gunners. Secondo quanto riferito dal sito 24.ae, un cadavere è stato ritrovato nell'abitazione in Egitto del centrocampista Mohamed Elneny. A fare la macab

Tragedia in Calabria : trovato il Cadavere di un uomo nei boschi del cosentino : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Cosenza. Dopo la Tragedia avvenuta all'ospedale di Cetraro, dove una donna è morta subito dopo il parto, e dopo il terribile omicidio registrato ieri a Corigliano Rossano, ora è stato ritrovato il corpo di un uomo scomparso da giorni. L'anziano era scomparso sabato scorso, ossia il 20 luglio. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri, 23 luglio. Vediamo i ...

Cadavere di un ragazzo di 28 anni ritrovato dentro una piscina pubblica a Milano : Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto, la scorsa notte, dentro una piscina aperta al pubblico a Milano. In base alle prime frammentarie informazioni, una persona ha dato l’allarme verso le 3.20 al 112: nella vasca dell’impianto delle Milanosport di via Sant’Abbondio, alla periferia sud della città, è stato trovato il corpo.Le indagini sono condotte dalla polizia. Al momento tutte le ipotesi sono ...

Giallo a Perugia - trovato per strada il Cadavere di una 28enne : forse precipitata da un muraglione : Giallo a Perugia, dove il cadavere di una 28enne, originaria dell'Ecuador ma con passaporto italiano, è stato trovato all'incrocio tra via Marzia e via Indipendenza. Secondo gli inquirenti, la ragazza sarebbe precipitata da un muraglione alto 24 metri. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza: si indaga per capire se sia stato un incidente o un suicidio.

Cadavere di donna trovato in un parco : Verona, 15 lug. (AdnKronos) - Il Cadavere di una donna dell'età di circa 60 anni è stato trovato nel pomeriggio nel parco del Menago a Bovolone, in provincia di Verona. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la donna era già deceduta. Sono in corso indagini da parte dei carabinie

