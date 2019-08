“Tutte a novanta…” | polemiche per la locandina dell’evento di un ristorante in Veneto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) “Tutte a novanta…” e l’immagine effetto vintage di una ragazza ammiccante ritratta a carponi: è quanto si vede sullapubblicitaria di un evento del Nautic Club restaurant di Marina di Cavallino, in, che ha scatenato un’ondata di indignazione e proteste. La foto alquanto esplicita è stata pubblicata sulla pagina Facebook del locale per pubblicizzare una serata dedicata alla musica anni Novanta che doveva tenersi sabato scorso ma che è stata poi annullata dagli organizzatori proprio per le. “Era una goliardata – si è giustificato il proprietario del locale, Edoardo Lupi, al Corriere – alla fine non abbiamo fatto nulla perché ci siamo resi conto che era equivoca e perché ci sono state proteste, non volevamo offendere nella maniera più assoluta, era una cosa leggera. Volevamo fare una serata con canzoni anni ‘90, ma ...

