Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PERDA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E’ IN PROGRAMMA PER LE 11 PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE. DA IERI SONO PARTITI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. PERTANTO ILVERSO SAN GIOVANNI E’ DEVIATO SULLA COMPLANARE VICINO LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E’ OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA VERSO ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo code fra Via Pindaro e Via di Malafede > Roma Eur/centro #luceverde - VAIstradeanas : 08:32 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -