Silvia Romano rapita per riscatto | l' Italia non ne sapeva nulla? L' ultimo mistero sul caso

Silvia Romano - torna libero uno dei presunti rapitori : cauzione record da 25mila euro : A Malindi è cominciato il processo sulla scomparsa di Silvia Romano, la cooperante italiana di 23 anni di cui si sono perse le tracce in un villaggio in Kenya lo scorso 20 novembre. Uno dei due principali indiziati per il suo rapimento è però tornato subito libero: ha pagato una cauzione di 25mila euro, cifra record per il paese africano.Continua a leggere

Al via il processo in Kenya contro due rapitori di Silvia Romano : Il processo doveva aprirsi a Nairobi invece, in maniera inaspettata, si è aperto, ieri, proprio nel villaggio dove Silvia Romano è stata rapita il 20 novembre 2018, Chakama a 80 chilometri da Malindi in Kenya. I magistrati keniani, infatti, hanno portato i due appartenenti alla banda dei rapitori, rei confessi e arrestati il 26 dicembre, nel villaggio dove hanno allestito il tribunale in un'aula della scuola elementare di Chakama, per ...

Silvia Romano - ultime notizie : viva fino a dicembre 2018 - dov’è ora? : Silvia Romano, ultime notizie: viva fino a dicembre 2018, dov’è ora? Emergono delle novità, poche a dire il vero, sul rapimento della cooperante italiana Silvia Romano avvenuto in Kenya ormai 8 mesi fa dopo l’incontro tra il procuratore generale del paese africano e il pubblico ministero che si sta occupando del caso Sergio Colaiocco. Silvia Romano: confermati i dettagli già noti Nel corso del faccia a faccia la ricostruzione degli ...

Silvia Romano viva fino al giorno di Natale/ Rapita il 20 novembre : dove si trova? : Silvia Romano era viva fino al giorno di Natale: è stata Rapita lo scorso 20 novembre, potrebbe essere ancora in Kenya o in Somalia

"Silvia Romano viva almeno fino a Natale" : Oggi a Roma c'è stato un incontro tra le autorità giudiziarie italiane e quelle keniote che stanno indagando sulla vicenda di Silvia Romano, la cooperante rapita lo scorso 20 novembre in Kenya. L'unica certezza emersa, purtroppo, non ha aperto nuovi orizzonti. Il procuratore generale del Kenya, Noordin Mohamed Haji, ha offerto un solo dato apparentemente inconfutabile: Silvia Romano era in vita almeno fino allo scorso Natale.A fornire questa ...

Le piccole novità sul rapimento di Silvia Romano : È stata ricostruita più precisamente la dinamica del momento in cui venne presa dai suoi rapitori e si sa che a dicembre fu ceduta a un'altra banda

A che punto sono le indagini per ritrovare Silvia Romano : Ci sono elementi concreti per ritenere che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018, fosse viva almeno fino al giorno di Natale. Poi è stata ceduta a un'altra banda. Questa certezza è emersa dal vertice che si è svolto a Roma tra le autorità giudiziarie e investigative di Italia e Kenya sulle informazioni fornite da due cittadini keniani, criminali comuni, arrestati il 26 dicembre del ...

«Silvia Romano era viva a Natale - poi è stata ceduta a un’altra banda»| Foto : La cooperante italiana rapita a Malindi lo scorso novembre: della sua sorte parlano due dei banditi che la sequestrarono e ora finiti in carcere. Presto gli inquirenti italiani torneranno a Nairobi

"Silvia Romano viva fino a Natale". La testimonianza : poi ceduta a una altra banda : Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya nel novembre del 2018, era viva almeno fino a Natale. Secondo quanto si apprende, dopo l'incontro di oggi a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e keniote, ci sarebbero elementi concreti per ritenere la giovane fosse in vita almeno fino al Natale sco

Silvia Romano rapita in Kenya : «A Natale venduta a un'altra banda» : «Silvia Romano a Natale era viva, poi è stata venduta a un'altra banda». Arriva una rivelazione sul destino di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre...

Kenya : Silvia Romano era viva a Natale : 20.09 Fino al giorno di Natale 2018, Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre scorso, era ancora viva. E' emerso a fine del vertice di oggi a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e kenyote. La conferma dell'esistenza in vita della giovane milanese fino a quella data viene dalle dichiarazioni fatte da due kenyoti arrestati il 26 dicembre perché ritenuti esecutori materiali del sequestro. La giovane, secondo quanto hanno ...

Silvia Romano - il racconto di due testimoni : "A Natale era viva - poi ceduta a un’altra banda" : È quanto emerso dall'incontro di oggi a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e kenyote, con le testimonianze di due...

E' stata rapita e poi ceduta! Silvia Romano era viva fino a Natale : Silvia Romano era viva almeno fino al Natale dell'anno scorso. È quanto emerge dal vertice che si è svolto nelle scorse ore a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e keniote per fare il punto della situazione sulle indagini per il rapimento della cooperante milanese, sequestrata in Kenya il 20 novembre scorso. L'importante elemento è stato raccolto dagli investigatori africani grazie alle testimonianze di due cittadini kenioti raccolte sul ...

Silvia Romano era viva a Natale - vertice tra inquirenti di Italia e Kenya : Era viva il giorno di Natale, poi è stata ceduta ad un altro gruppo di sequestratori. Ancora molte incognite, e qualche speranza, sulla sorte di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il...