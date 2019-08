Salvini incontra le parti sociali con Armando Siri | Giù le tasse e via la ...

Commissione Ue - Salvini consegna a Conte la rosa di nomi dei possibili candidati. Premier incontra Von der Leyen : Ha chiamato Conte a qualche ora dall’arrivo della presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare la rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Nessuna certezza su quali siano i politici che Matteo Salvini abbia indicato al presidente del Consiglio, ma i nomi che circolano da qualche settimana, dopo il ritiro formale di Giancarlo Giorgetti, restano quelli ...

Carabiniere ucciso : Salvini “Pd incontra criminali in carcere” : Carabiniere ucciso: Salvini “Pd incontra criminali in carcere” Nella giornata del 30 luglio, il noto deputato del Partito Democratico, Ivan Scalfarotto, è andato al carcere di Regina Coeli per sincerarsi delle condizioni degli assassini del giovane vice brigadiere Cerciello Rega. Lo annuncia tramite un tweet: “Ieri sono andato a verificare le condizioni dei due imputati per il terribile omicidio del Carabiniere Cerciello ...

Salvini incontra Di Maio : andiamo avanti : È l'ora del grande gelo, a Palazzo Chigi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono, per la prima volta a tu per tu da settimane, senza avvertire Giuseppe Conte. Riannodano i fili di un...

Salvini incontra Di Maio in un vertice a Roma : “Andiamo avanti” : Il leader leghista in mattinata aveva risposto al premier Conte: «Le sue parole mi interessano meno di zero»

Salvini incontra parti sociali : “Non voglio sostituirmi a nessuno”. Ma provoca M5s su rifiuti - Tav e salario minimo : Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova a cambiar tema invitando al Viminale oltre 40 sigle e parti sociali, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro già preannunciato negli scorsi giorni e fonte di attrito con il ...

Salvini incontra le parti sociali e Siri spiega la Flat tax : «Benefici per 40 milioni di contribuenti» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

Manovra - Salvini incontra i sindacati al Viminale ma chiarisce : “Non voglio sostituirmi al premier” : “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sta incontrando al Viminale le parti sociali in vista della legge di Bilancio che sarà impostata “fra luglio e agosto”, ma mette subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la Manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e ...

Lega - presunti fondi russi - spunta Gianluca Meranda : "Ho incontrato Salvini solo in occasioni pubbliche" : Dopo Gianluca Savoini, spunta un secondo uomo nella bufera sui presunti fondi russi alla Lega. Si tratta di Gianluca Meranda, avvocato che avrebbe partecipato come rappresentante di una banca d'affari all'incontro di ottobre 2018 a Mosca sull'acquisto di prodotti petroliferi di origine russa. Second

Matteo Salvini a Ferrara il 13 luglio per incontrare la nuova giunta comunale : Il vice-premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini il 13 luglio si recherà a Ferrara per salutare la giunta ora amministrata dal sindaco leghista Alan Fabbri. Nel frattempo il leader politico prepara le elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, che si terranno a novembre. Salvini a Ferrara Il prossimo 13 luglio, di sabato, il vicepremier nonché Ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà nel tardo pomeriggio a Ferrara, prima di spostarsi poi a ...

Al-Sarraj vola a Milano per incontrare Salvini - l’uomo forte d'Italia : A Tripoli hanno capito chi è l’uomo forte in Italia. Non alberga a Palazzo Chigi, tanto meno alla Farnesina. Se vuoi ottenere fatti e non chiacchiere, devi bussare alla porta del titolare agli Interni, oltre che ministro degli Esteri e della Difesa di fatto, e anche tutore, di certo sugli affari del Mediterraneo, del premier Conte. È per questo che il premier del Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico, Fajyz Al-Sarraj, ha ...

Lory Del Santo a “I Lunatici” : “Ho incontrato Salvini. E’ un uomo che dà sicurezza. Mancini? Ha provato a sedurmi e…” : Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lory Del Santo ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita. Uno, in particolar modo, tragico: “L’amore estivo più bello? Quando ho conosciuto un arabo con una barca grandissima. E’ stata un’estate ...