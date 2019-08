L’Estate a tavola | in un cereale antico 4 nutrienti fondamentali per affrontare al meglio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Con le calde giornate estive e la voglia di stare all’aria aperta tra mare e montagna, le abitudini quotidiane cambiano e il nostro organismo si deve adattare a nuovi ritmi. Una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura di stagione, cereali e proteine, si rivela un valido alleato perali cambiamenti e le temperatura elevate della stagione più calda dell’anno. In particolare, il grano khorasan KAMUT®,dalle proprietà nutrizionali benefiche, contiene quattroper aiutarci a vivere in piena forma il caldo e le vacanze. CAROTENOIDI PER UN’ABBRONZATURA PERFETTA Relax e abbronzatura sono tra i primi obiettivi di un’estate all’insegna del benessere. I raggi del sole favoriscono la produzione di Vitamina D, importante per la salute delle ossa e la natura ci offre un valido alleato per un’abbronzatura perfetta: i carotenoidi, ...

salernopost : “Eccellenze salernitane… in Tavola” è l’appuntamento quotidiano che Radio Alfa dedica ai prodotti tipici e alla gas… - antonellaa262 : L’insalata di orzo perlato è un piatto unico sfizioso che può unire gli ingredienti di mare a quelli di terra. Prep… -