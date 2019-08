Il Lione prepara l’assalto a Suso | la conferma arriva dal presidente Aulas

“Storm Area 51. They Can’t Stop All of Us” - 1 miLione e 400 mila runner preparano l’assalto all’Area 51 : militari USA in preallarme - “difenderemo l’America e le sue truppe” : Potrebbero essere un milione e 400 mila i corridori al raduno per la corsa più incredibile della storia. “Storm Area 51. They Can’t Stop All of Us” è in programma il 20 settembre 2019 proprio nell’Area 51, la zona militare super controllata dell’esercito americano nel deserto del Nevada dove leggenda narra che siano tenuti nascosti alcuni alieni e si lavori ad armi batteriologiche segrete. E’ la zona meno ...