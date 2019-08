Hong Kong | bande armate di bastoni attaccano manifestanti

Bloccati aerei e metro : lo sciopero generale paralizza Hong Kong : Squadre di uomini legati alle triadi hanno attaccato i cortei con bastoni. Le autorità di Pechino annunciano «qualcosa di nuovo» per la città

Hong Kong-dazi affossano le borse Scatta la corsa a Bund - T-bond - oro : Trump minaccia un aumento dei dazi sulle importazioni cinesi se non ci sarà un accordo entro fine mese. Pechino non ci sta e lascia svalutare lo yuan che contro dollaro cala sui minimi a sette anni. La reazione degli investitori è negativa con ampi ribassi in Asia e in Europa. A Hong Kong la perdita è particolarmente severa, complici le tensioni che da giorni continuano a portare a scontri tra manifestanti per la democrazia ...

Hong Kong - sale la tensione. Lam : ?«Situazione pericolosa» : sale la tensione a Hong Kong. Oltre 100 voli sono stati cancellati nell'ambito dello sciopero generale indetto a sostegno della democrazia. E poi ancora scontri: lancio di lacrimogeni da parte della polizia contro i manifestanti che a loro volta avevano gettato contro gli agenti diversi oggetti

A Hong Kong le proteste non finiscono più : I manifestanti hanno bloccato il traffico e organizzato uno sciopero generale, la leader Carrie Lam è riapparsa dopo tre settimane di silenzio, si teme la reazione della Cina

Tensione a Hong Kong - scioperi e cortei : 8.27 Nuova giornata di Tensione a Hong Kong, che attraversa la peggiore crisi politica dalla fine del mandato britannico. Lo sciopero convocato su Internet dai lavoratori di una ventina di settori, ha fermato varie linee della metropolitana, tra cui quella dell'aeroporto, e provocato ritardi e cancellazioni di voli. In migliaia hanno aderito alla protesta, chiedendo una giornata di malattia o permesso. La governatrice Lam ha avvertito che le ...

La polizia ha arrestato più di 20 manifestanti a Hong Kong dopo gli scontri di ieri : La polizia di Hong Kong ha arrestato più di 20 persone dopo gli scontri avvenuti alle manifestazioni di sabato 4 agosto. Sabato si è tenuta in città una manifestazione antigovernativa a cui hanno partecipato pacificamente migliaia di persone. Alcuni manifestanti,

Migliaia in strada a Hong Kong - nuova sfida a Pechino. Bandiera cinese gettata in mare : Nella nona settimana consecutiva di proteste, decine di Migliaia di persone a Hong Kong sono tornate di nuovo in strada contro il governo e per chiedere riforme democratiche. La marcia che ha attraversato alcune delle arterie commerciali della citta' ha causato la chiusura di negozi e l'interruzione del traffico; e' anche sfociata in scontri e la polizia ha usato lacrimogeni contro i manifestanti che assediavano un commissariato. A meta' ...

Hong Kong - minacce non fermano proteste : 14.23 Il movimento di protesta si è riunito per una grande manifestazione, come nuovo segno di sfiducia nei confronti della Cina, che sta moltiplicando gli avvertimenti. Diverse migliaia di persone si sono radunate a Mongkok, sobborgo molto popolato di Hong Kong e già teatro di scontri con la polizia. La crisi si fa sempre più tesa. Negli ultimi giorni decine di oppositori sono stati arrestati e l'esercito cinese ha annuncaito di essere pronto ...

Il video militare cinese che spaventa Hong Kong : Un frame del video pubblicato dai cinesi Quanto manca al via libera politico alla repressione stile piazza Tienanmen delle proteste sociali a Hong Kong? La domanda, a guardare un video minaccioso appena pubblicato in Cina, non sembra affatto campata per aria. Mentre, infatti, a Hong Kong proseguono le proteste, l’Esercito popolare di liberazione della Cina – le forze armate ufficiali di Pechino – ha pubblicato un breve video che mostra ...

A Hong Kong c’è stata la prima manifestazione antigovernativa organizzata dagli impiegati statali : Venerdì migliaia di impiegati statali di Hong Kong hanno partecipato a una manifestazione antigovernativa nel quartiere finanziario della città, bloccando il traffico e provocando diversi altri disagi: è stata la prima protesta organizzata e promossa dagli impiegati statali, che hanno

Perché le proteste di Hong Kong coinvolgono anche Wikipedia : La protesta degli ombrelli avvenuta l’1 agosto 2019 a Hong Kong. (Foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Mentre i manifestanti scendono per le strade di Hong Kong per contestare il disegno di legge sull’estradizione, un gruppo di autori di Wikipedia ha intrapreso una propria battaglia sul portale in lingua cinese dell’enciclopedia libera online, al fine di cercare di definire correttamente le proteste in atto ...

A vostro rischio e pericolo. Esercito cinese minaccia i manifestanti di Hong Kong : Il capo dell’Esercito cinese di stanza a Hong Kong, Chen Daoxiang, ha parlato per la prima volta delle proteste che, da settimane, scuotono l’ex colonia britannica, avvertendo che “hanno minacciato seriamente la vita e la sicurezza” della popolazione e che ogni tipo di violenza è “assolutamente inammissibile”. Il comandante dell’Esercito di liberazione popolare (Pla) a Hong Kong, riporta il ...