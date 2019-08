Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Un’canadese è riuscita are inunndo aunadei. A riportarlo è la CNN. La quarantacinquenne Dee Gallant stava facendo un’escursione nei boschi attorno South Duncan, sull’isola di Vancouver, assieme al proprio cane quando si è resa conto di essere seguita da un. Vedendo ilavvicinarsi, Gallant ha cercato di spaventarlondosi ad urlare; notando però che l’animale non indietreggiava, la donna ha deciso di prendere il telefono ere a, Don’t Tread On Me, una delle canzoni della band metal. Laha avuto l’effetto desiderato e ilè scappato via. La quarantacinquenne ha comunque lasciato la musica per il resto della passeggiata, commentando in seguito: “Ici ...

flaviotiravento : RT @HuffPostItalia: Escursionista mette in fuga un puma con una canzone dei Metallica a tutto volume - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Escursionista mette in fuga un puma con una canzone dei Metallica a tutto volume - HuffPostItalia : Escursionista mette in fuga un puma con una canzone dei Metallica a tutto volume -