E' ufficiale | Death Stranding sarà presente alla Gamescom 2019

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della presunta (o meglio quasi scontata) presenza di, in quanto apparso in un trailer pubblicato dal famoso giornalista e conduttore Geoff Keighley.Tramite un recente Tweet, Keighley ha però oggi confermato ufficialmente che l'attesissimo titolo di Hideo Kojimaall'evento e lo stesso sviluppatoresul palco dello show di apertura della. L'OPN: Opening Night Livein onda a partire dalle ore 20:00 di lunedì 19 agosto. Kojima illustrerà inoltre nuovi dettagli sul suo gioco in anteprima mondiale. "Eccitato nell'annunciare che Hideo Kojimaa Colonia durante gli Opening Night Live lunedì 19 agosto per farvi dare un'occhiata più da vicino a. ONLtramesso sulle più importanti piattaforme!" - recita il testo del Tweet.Leggi altro...

