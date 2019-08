Cade e muore in gara | tragedia nel ciclismo

Cremona : Cade dalla moto - muore 17enne : Milano, 5 (AdnKronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto cadendo dalla sua moto a Casaletto Vaprio, in provincia di Cremona. L’incidente è avvenuto ieri sera: lo studente si trovava in via Europa. I mezzi di soccorso lo hanno trovato già in arresto cardiaco e per lui, nonostante le manovre rianimatorie, non è stato possibile fare nulla. I medici del 118 ne hanno constatato il decesso.L'articolo Cremona: cade dalla moto, muore ...

Muore a 20 anni Cadendo su una porta a vetri : una scheggia gli recide l’arteria femorale : Il ragazzo sarebbe scivolato dalle scale, sfondando una porta a vetri che si trovava in fondo alle stesse. Una scheggia gli avrebbe quindi reciso l'arteria femorale, causando la morte del giovane per dissanguamento. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori non c'è stato nulla da fare: la vittima è morta prima di arrivare in ospedale.

Fermo - Leandra Cade in piscina e muore a 4 anni. Carabinieri : “È omicidio colposo” : La piccola era fuggita dal controllo dei genitori domenica scorsa. Rianimata e trasferita all'ospedale Ancona, è morta dopo 4 giorni di agonia. Chiuso il centro vacanze che ospita l’acquapark. Ascoltati il bagnino e gli altri soccorritori. Domani l’autopsia sul corpicino di Leandra.

Infortuni : Verona - lavora sul tetto - Cade da 7 metri e muore : Verona, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 12.40 un 57enne, residente a Gubbio, dipendente di una ditta di Umbertide (Pg), mentre effettuava un sopralluogo sul tetto di un capannone in via del lavoro di Orti di Bonavigo, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di 7 metri. Pe

Napoli - choc al matrimonio : bimbo di 4 anni Cade nella piscina e muore davanti agli sposi : Tragedia a Pozzuoli (Napoli) dove un bambino di appena 4 anni è morto annegato ieri sera nella piscina del lido ?Kora? di Lucrino durante un matrimonio. Il piccolo Davide...

Genova - ragazzo cieco di 19 anni muore Cadendo dalle scale : Il giovane stava attendendo la madre sul pianerottolo di casa: i due stavano er uscire quando per cause ancora da accertare è caduto dalle scale ed è morto.Continua a leggere

Monreale. Giuseppe Morello muore Cadendo dalla scogliera Bue Marino di Macari : Una tragedia che ha fortemente scosso Monreale e San Vitto lo Capo. Giuseppe Morello, monrealese di 20 anni, è morto

Operaio Cade e muore nell'Alessandrino - è il terzo caso in poche ore : L'addetto era su una scarpata ed è precipitato per 20 metri mentre sistemava una rete, ieri altre due vittime a Savona e nel Varesotto

Savona - operaio Cade nella stiva di una nave e muore. I colleghi indicono sciopero di 24 ore : Un operaio che stava pitturando il soffitto della nave Ilektra ormeggiata nel porto d Savona è caduto ieri facendo un volo di 20 metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei colleghi, che insieme ai sindacati hanno indetto una giornata di sciopero.Continua a leggere

Cascate di Cittiglio - scivola e Cade forse a causa di un selfie : Matteo muore a 23 anni : Matteo Rossi, l'escursionista di 23 anni ritrovato morto nelle Cascate del torrente San Giulio a Cittiglio, potrebbe essere scivolato e caduto mentre si faceva un selfie. La tragedia si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi atterriti dell'amico che lo accompagnava. In molti hanno ricordato che le Cascate, angolo suggestivo e scenografico della Valcuvia, sono tanto affascinanti quanto pericolose....Continua a leggere