Brasile | la deforestazione avanza | distrutti 4 699 km² di foresta tropicale

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Lain, il ritmo è cresciuto del 67% nei primi 7 mesi del 2019 rispetto allo scorso anno, secondo i dati preliminari dell’Agenzia Spaziale brasiliana, aspramente criticata dal governo conservatore del presidente Jair Bolsonaro. Agence France Presse riporta che il sistema di osservazione satellitare brasiliano ha registrato a fine luglio la distruzione di 4.699 km² dicontro i 2.810 km² dello stesso periodo del 2018. Nel solo mese di luglio sono stati2.255 km², più del triplo rispetto ai 597 km² del luglio 2018. L'articolo, la4.699 km² diMeteo Web.

