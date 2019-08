Travolti in scooter da auto dopo lite | morto anche il secondo ragazzo

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 5 agosto 2019) I genitori del giovane, Matteo Ferrari, 18 anni, hanno dato il loro consenso per il prelievo degli organi

