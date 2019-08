Travolge 2 ragazzi in scooter dopo lite in discoteca | uno è morto | l’altro gravissimo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un ragazzo di 21 anni èmentre l’altro, 18enne, contrariamente a quanto era emerso in un primo momento, è ricoverato in ospedale in condizioni gravissimel’incidente avvenuto nella notte ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Bergamo che sta indagando per fare chiarezza sull’accaduto. I due erano in sella a una Vespa, all’uscita da una, quando sono stati travolti da un automobilista di 33 anni al volante di una Mini Cooper. Il 21enne è decedutoil trasporto in ospedale, il 18enne è in coma irreversibile. Dalle testimonianze, in precedenza, durante la serata tra ie l’automobilista c’era stata unafinita peròl’intervento di un buttafuori. L’uomo al volante dell’auto è stato arrestato con le accuse di fuga e omissione di soccorso, ...

