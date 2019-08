The King of Fighters 15 è in sviluppo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) È stato un grande fine settimana per i giochi di combattimento all'EVO 19, poiché dalla manifestazione sono arrivati dei graditissimi annunci per tutti i fan dei picchiaduro.E proprio dall'EVO 19 apprendiamo che la classica serie di combattimento di SNK tornerà con la quindicesima uscita. Theof15, infatti, risulta ufficialmente in.Tuttavia, questo è tutto ciò che sappiamo sul gioco, in realtà. Non è stato mostrato alcun filmato, non è stato annunciato nessun sistema su cui uscirà e non sappiamo come apparirà.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ufficiale, #TheKingofFighters15 è in sviluppo. - mestresinclair : Marquei como visto Avatar: The Last Airbender - 1x5 - The King of Omashu - GeekGamerit : The King of Fighters XV: l'annuncio è ufficiale! - -