Perché la legge di Maio sul food delivery non soddisfa i rider

Elena Santarelli sul suicidio di suo zio e sul Perché ha deciso di raccontarlo : “Si è battuto anni per una legge che aiuti i ‘care giver'” : Nei giorni scorsi, Elena Santarelli ha raccontato su Instagram una tragedia che ha colpito la sua famiglia, il suicidio di suo zio. E oggi la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Repubblica nella quale spiega come mai ha deciso di rendere pubblica la cosa. “In un passaggio (suo zio nella lettera lasciata ai familiari, ndr) diceva: fate qualcosa sui giornali. Ho chiesto il permesso a zia, la sorella di mamma. Si sono battuti ...

L'Ordinanza del Gip su Carola : la ricostruzione e il Perché non ha infranto la legge : L’Ordinanza del Gip di Agrigento con la quale ieri sera è stato annullato l’arresto della capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete è uno straordinario documento giudiziario che ricostruisce ora per ora l’odissea della nave a partire dal 12 giugno 2019. E dimostra nei fatti e in base al diritto internazionale recepito da decenni nel nostro Paese che la Capitana Carola non solo non ha infranto la legge ...

Legge 104 : verbale revisione no - cosa significa e Perché è scritto : Legge 104: verbale revisione no, cosa significa e perché è scritto La visita di revisione per coloro che sono titolari di Legge 104 non è sempre obbligatoria. Infatti, in caso di menomazioni o patologie stabilizzate o soggette ad aggravamento non è necessario sottoporsi a un accertamento della permanenza dell’handicap. Legge 104: chi è esonerato dalla visita di revisione Quali sono nello specifico le patologie per cui non è necessario ...

Sea Watch 3 - Perché il capitano Carola Rackete è una fuorilegge e non un'eroina : La Sea Watch 3 ha violato la legge forzando il blocco navale per volontà di Carola Rackete, il capitano della nave. Ora la ong staziona fuori dal porto di Lampedusa, affiancata da una nave della Guardia di Finanza, in attesa dell'epilogo di questa vicenda. La volontà quella di entrare in porto, ma i

Aborto - in Germania due ginecologhe condannate Perché la legge (ereditata dal nazismo) vieta di informare sul metodo : Due ginecologhe di Berlino sono state condannate a pagare 2mila euro di multa per aver infranto una legge sull’Aborto che risale al periodo nazista, per essere precisi al 1933. Per otto anni, una frase sul sito web di Bettina Gaber e Verena Wayernon non ha provocato indignazione. Poi, in seguito ad un esposto di due membri di un’associazione pro-life, le ginecologhe del distretto di Steglitz sono state processate e condannate per aver violato i ...