L’inutile monito

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2019) La storia che stiamo vivendo ancor oggi, un po’ come tragedia un po’ come farsa, è cominciata il 5 agosto 2011, giorno che Giulio Tremonti ricorda come un venerdì nero. In realtà, si aspettava un fine settimana meno ansiogeno dei precedenti. Il 27 luglio aveva ricevuto il benestare dell’Unione europ