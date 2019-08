Lavello | si lancia dall’aereo ma non si apre il paracadute | Francesco muore a 45 anni

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) Tragedia a, in provincia di Potenza, doveCarone, 45enne di Bari, si èto da un aereo da circa 1500 metri di altezza ma ilnon si è aperto e lui si è schiantato al suolo davanti agli occhi degli amici che erano con lui. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: indagini sono in corso per ricostruire ciò che è successo.

gsoricaro : RT @LaGazzettaWeb: Lavello, si lancia da aereo ma il paracadute non si apre: morto 46enne barese - LaGazzettaWeb : Lavello, si lancia da aereo ma il paracadute non si apre: morto 46enne barese -