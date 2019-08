iPhone 11 potrebbe avere una novità che nessuno immaginava

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il nuovo11 in arrivo a settembreessere compatibile con l'Apple Pencil, il pennino venduto dalla Mela come supporto per gli iPad. Se ne parla da anni - almeno fin da quando Cupertino ha deciso di introdurlo per la prima volta nel 2015 come accessorio esterno del primo iPad Pro - ma il 2019essere l'anno giusto per farlo sbarcare nel mondo degli smartphone. Secondo l'indiscrezione riportata da Citi Research, l'istituto di ricerca di Citi Bank, Apple vorrebbe sfruttare il pennino per mettere i professionisti nella condizione di lavorare al meglio: per scrivere, disegnare o prendere appunti, così come per mille altre funzionalità ancora da scoprire. In questo momento Apple vende due tipi di Pencil: uno adatto per iPad Pro e una vecchia versione compatibile anche con iPad Air e gli iPad Mini; ecco, da settembre, a questa lista di ...

