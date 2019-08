Diga a rischio crollo in Inghilterra | continuano i lavori di messa in sicurezza GALLERY

Diga a rischio crollo in Inghilterra : evacuate 6mila persone nel Derbyshire : A causa del rischio crollo della Diga della riserva di Toddbrook, sono stati evacuati circa 6mila abitanti di Whaley Bridge, nel Derbyshire (in Inghilterra): le piogge dei giorni scorsi hanno danneggiato il muro della struttura, che è stata scavalcata da un torrente d’acqua che ha causato l’erosione di parte del lato esterno. La Raf ha messo a disposizione un elicottero per contribuire al rafforzamento provvisorio della struttura ...

Basket - SiDigas Avellino con seri problemi economici : a forte rischio la Serie A - spettro autoretrocessione in A2 : Si fa sempre più critica la posizione della Scandone Avellino circa la permanenza in serie A. Numerosissime nubi, infatti, si stanno addensando sul club irpino, che pure aveva impostato una campagna acquisti tutta d’assalto, con gli acquisti di Brandon Taylor, Jeremy Chappell, Chris Obepka e Kaspars Treier. La Sidigas, infatti, ha bisogno di due milioni di euro per saldare debiti pregressi con l’erario e di uno per rientrare subito ...

MALTEMPO - RISCHIO 'VAJONT' PER Diga VALVARRONE/ Lecco - 800 evacuati e fiumi esondati : MALTEMPO in Lombardia, RISCHIO 'VAJONT' per la DIGA sulla VALVARRONE: frane e fiumi esondati nel Lecchese e sul lago di Como: strade allagate