After 2 | le riprese stanno per iniziare | Dylan Sprouse sarà Trevor

Grosse novità per tutti i fan di After: è stato svelato l'attore che indosserà i panni di Trevor, l'affascinante collega di Tessa alla Vance Pubblications. Nel cast del sequel del film entrerà Dylan Sprouse, come annunciato dal diretto interessato e dalla scrittrice Anna Todd.

L'attore Dylan Sprouse si è aggiunto al cast di After We Collided, sequel del film con Hero Fiennes Tiffin: ecco chi interpreta in After 2.