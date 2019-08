A Londra è in arrivo un Pokémon Center temporaneo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) Attraverso un comunicato stampa, TheCompany è felice di annunciare l'apertura di unnel prossimo mese di ottobre presso il centro commerciale Westfield London (Ariel Way, Shepherd's Bush W12 7GF).Solo per un periodo limitato, dal 18 ottobre al 15 novembre 2019, i fan avranno la possibilità di scoprire e acquistare una vasta gamma di prodotti targati, alcuni dei quali disponibili solo in questa sede.L'apertura temporanea deldicelebra l'attesissimo lancio dei videogiochiSpada eScudo per Nintendo Switch previsto a novembre. L'evento rende omaggio al Regno Unito quale fonte di ispirazione per il design e lo stile della nuovissima regione di Galar, che i giocatori potranno esplorare all'interno di entrambi i giochi.Leggi altro...

