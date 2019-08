L’aereo di linea stava per decollare quando per i piloti sono scattate le manette | erano

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente il peggio è stato evitato. Un volo da Glasgow diretto verso New York è stato bloccato in tempo, ovvero ancor prima di partire. I duedella United Airlines che dovevano condurre i passeggeri nella Grande Melastati arrestatiormai pronti al decollo da Glasgow perchéubriachi. I poliziotti, preoccupati per la sicurezza delle oltre 300 persone che si trovavano a bordo, tra equipaggio e passeggeri, hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio appena prima che l’aereo prendesse quota. I duestati sottoposti a dei test pochi minuti prima della partenza e, appena giunti i risultati, per loroleai polsi. I due, un 45enne e un 61enne,stati portati via dalla Polizia e resteranno in custodia fino a martedì,dovranno presentarsi davanti al dipartimento dello ...

