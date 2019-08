Telese | ' Se dicessi ciccione di me?' | Durigon difende Salvini sulla questione

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Nel corso di un'intervista a Sky Matteoha replicato duramente ad un'abitante di un campo rom abusivo alla periferia di Milano. Quest'ultima, in delle dichiarazioni rilasciate a Il Giornale, lo accusava di essere sempre in mezzo e che avrebbe avuto bisogno di un proiettile in testa. Parole gravi che hanno urtato il Ministro che, nel corso di un'intervista a Sky, aveva apostrofato la donna con termini come "zingar..." e l'aveva invitata prepararsi per l'arrivo della proverbiale "ruspa", simbolo di sgombero dell'accampamento. Nel corso della trasmissione "In onda" di La 7, è andato in scena un dialogo tra Lucae Claudiodella Lega, in cui si è approfondito unache sta un po' facendo discutere a livello nazionale. Il riferimento va all'opportunità che i toni utilizzati dal numero uno del Viminale siano o meno consoni a chi occupa la carica di Ministro ...

lucanewni : Luca Telesse e se le dicessi gran faccia di cazzo... Ma è una ipotesi, non lo dico?? - marchese_il : RT @giornalettismo: A #inondala7, il sottosegretario leghista Claudio #Durigon assolve #Salvini: '#Zingaraccia non è dispregiativo, è un in… - Rappa1958 : RT @giornalettismo: A #inondala7, il sottosegretario leghista Claudio #Durigon assolve #Salvini: '#Zingaraccia non è dispregiativo, è un in… -