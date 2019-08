Riot Games sta lavorando a un nuovo picchiaduro

Fonte : eurogamer

(Di sabato 3 agosto 2019) Durante l'annuale edizione della Evolution Championship Series (meglio conosciuta come EVO), Tom Cannon ha confermato chesta attualmentea untitolo di stampo.Nel 2016 l'ex compagnia di Cannon, Radiant Entertainment, venne acquistata dallo studio di League of Legends, proprio mentre era impegnata nella realizzazione di Rising Storm, un promettente titolofree-to-play. All'epoca molti ipotizzarono che la manovra difosse quella di entrare di prepotenza nel mondo dei fighting game, cosa che effettivamente è stata confermata dall'annuncio di Cannon all'EVO."Voglio far conoscere alle persone quello che forse è il segreto peggio mantenuto del mondo. Stiamoa unper.", ha affermato Cannon durante la diretta dell'EVO.Leggi altro...

