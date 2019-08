Remco Evenepoel ha vinto la Classica San Sebastian 2019 È sbocciato un fenomeno!

Clasica San Sebastian 2019 - Remco Evenepoel : ”E’ un sogno che si realizza. Non conosco ancora i miei limiti” : Numero fantastico di Remco Evenepoel che, scattato a poco meno di 20 km dal traguardo, è arrivato in solitaria conquistando la Calsica di San Sebastian 2019. Il ciclista belga è considerato un vero e proprio fenomeno, considerando che per lui è la prima stagione da professionista, ha già portato a casa quattro vittorie. Nonostante si sia staccato, sia rientrato da solo, abbia preso le borracce per i compagni e si sia comportato da vero gregario, ...

Clasica San Sebastian 2019 : Remco Evenepoel - è nata una stella. Il belga fa il fenomeno e trionfa in solitaria! : Un corridore destinato a riscrivere la storia di questo sport: oggi è definitivamente nata la stella di Remco Evenepoel. Non servivano altre dimostrazioni, ma quella data pochi minuti fa alla Clasica di San Sebastian è davvero mostruosa. Un fuoriclasse unico, un predestinato: a soli 19 anni il belga della Deceuninck Quick-Step si aggiudica una corsa World Tour, portandosi a casa il quarto successo da professionista (ed è al debutto). Staccato ...

“Ti lascio per diventare un grande ciclista” - Remco Evenepoel rompe con la fidanzata e vince La Clasica di San Sebastian : Remco Evenepoel ha deciso di lasciare la propria ragazza e trasferirsi a Montecarlo per poter affinare le sue doti di scalatore e diventare un grande nome del panorama ciclistico mondiale A volte la vita ti mettere davanti a delle scelte importanti e spesso, prendere la strada sbagliata ad un bivio, rischia di cambiare per sempre la propria esistenza. Nonostante i 19 anni, Remco Evenepoel è consapevole di ciò, com’è consapevole di avere un ...

Adriatica Ionica Race 2019 : la magia di Remco Evenepoel è preludio di un fulmine pronto a squarciare il cielo : 27 Km all’attacco fatti di pura follia, innato talento, cattiveria agonistica e determinazione che hanno ribadito perché quando si tenta di fare paragoni si cerca un po’ dappertutto, anche se spesso l’unico riferimento plausibile è sua maestà Eddy Merckx. Ieri si è presentato così al pubblico italiano dell’Adriatica Ionica Race Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step), una sorta di alieno venuto da Marte per dominare sulla ...

Adriatica Ionica Race 2019 - terza tappa : straordinaria prova di forza di Remco Evenepoel - Padun ancora leader : Essere definito “predestinato” solitamente è garanzia di talento a volontà. Oggi sul traguardo di Monte Quarin (Cormons), valido come terza tappa dell’Adriatica Ionica Race 2019, Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) ha dimostrato ancora una volta perché meriti questa nomea, trionfando in solitaria con un’azione degna di un grande campione. Arriva staccato di 2′ il gruppo guidato da uno splendido Phlippe Gilbert ...